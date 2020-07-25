Ученые нашли новое объяснение потери обоняния у пациентов с коронавирусом и говорят, что у них хорошие новости

25 Июль 2020 2020-07-25T21:26:58+03:00

У пациентов с коронавирусом обоняние пропадает в 27 раз чаще, чем у зараженных другими респираторными заболеваниями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее считалось, что вирус напрямую поражает нейроны, которые передают в мозг сигналы о запахе и вкусе

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Потерю обоняния считают одним из самых загадочных симптомов коронавиурса. Поэтому лучшие умы мира приняли вызов и пытались разгадать, почему зараженные "теряют нюх", а кто-то и вовсе перестает ощущать вкус еды.

Причину нашли не в носу или во рту, а в голове. Считалось, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, нейроны поражены и не передают, как раньше, сигналы о вкусе и запахе в мозг. Новое исследование меняет прежнее представление о причинах этого симптома.

Работу нейробиологов из Гарвардской медицинской школы опубликовали в журнале Science Advances

- Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток,- сказал автор исследования Сандип Роберт Датта. - Думаю, это хорошие новости, поскольку когда инфекция исчезает, обонятельные нейроны не должны заменяться или перестраиваться.

Это значит, что опасаться потери обоняния как постоянного явления в случае заражения не стоит. Это временный синдром, который исчезает максимум через несколько недель. Считается, что потеря вкуса и восприятия запахов - симптом тех, кто болеет в легкой форме.

Доктор Александр Мясников предупреждает, что не только больные коронавиурсом теряют обоняние. Этот симптом характерен и для других респираторных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU