2020-07-25T21:26:58+03:00
Общество

Ученые нашли новое объяснение потери обоняния у пациентов с коронавирусом и говорят, что у них хорошие новости

Ранее считалось, что вирус напрямую поражает нейроны, которые передают в мозг сигналы о запахе и вкусе
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
У пациентов с коронавирусом обоняние пропадает в 27 раз чаще, чем у зараженных другими респираторными заболеваниямиУ пациентов с коронавирусом обоняние пропадает в 27 раз чаще, чем у зараженных другими респираторными заболеваниямиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Потерю обоняния считают одним из самых загадочных симптомов коронавиурса. Поэтому лучшие умы мира приняли вызов и пытались разгадать, почему зараженные "теряют нюх", а кто-то и вовсе перестает ощущать вкус еды.

Причину нашли не в носу или во рту, а в голове. Считалось, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, нейроны поражены и не передают, как раньше, сигналы о вкусе и запахе в мозг. Новое исследование меняет прежнее представление о причинах этого симптома.

Работу нейробиологов из Гарвардской медицинской школы опубликовали в журнале Science Advances

- Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток,- сказал автор исследования Сандип Роберт Датта. - Думаю, это хорошие новости, поскольку когда инфекция исчезает, обонятельные нейроны не должны заменяться или перестраиваться.

Это значит, что опасаться потери обоняния как постоянного явления в случае заражения не стоит. Это временный синдром, который исчезает максимум через несколько недель. Считается, что потеря вкуса и восприятия запахов - симптом тех, кто болеет в легкой форме.

Доктор Александр Мясников предупреждает, что не только больные коронавиурсом теряют обоняние. Этот симптом характерен и для других респираторных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские силовики готовятся к полному прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе
Ученые нашли новое объяснение потери обоняния у пациентов с коронавирусом и говорят, что у них хорошие новости
Мурашко рассказал, можно ли отказаться от вакцинации коронавируса
Эффективна даже после 50 стирок: В Португалии изобрели нейтрализующую коронавирус маску
В останках викингов нашли самый древний штамм оспы
В ВОЗ фиксируют второй день подряд рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом
Эрдоган без анонсирования встречи провел переговоры с главой ПНС Ливии Сарраджем
Ученые изобрели прибор для моментального выявления коронавируса
Победе "Зенита" в Кубке России обрадовались в Москве: "Динамо" сыграет в Лиге Европы в сезоне 2020/2021
Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы
Главы Amazon, Apple, Facebook и Google дадут в Конгрессе США показания в рамках антимонопольного расследования
Гол Дзюбы с пенальти принес победу "Зениту" над "Химками" финале Кубка России 1:0
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Три человека погибли в результате крушения самолета на жилой дом в Германии
На Тенерифе упал метеорит
Франция введет штраф в 200 евро за употребление наркотиков
Минтранс Южной Кореи плаирует возобновить авиарейсы в Россию
Первый тайм финала Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 завершился вничью 0:0
В полиции опровергли межэтнический характер драки на Юге столицы
Великобритания примет закон, разрещающий подписывать завещание онлайн
Киберпреступность в России увеличилась в 20 раз за последние 7 лет