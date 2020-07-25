2020-07-25T21:49:04+03:00
В мире

Украинские силовики готовятся к полному прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе

Режим вступает в силу с 27 июля
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Стороны готовятся к перемириюСтороны готовятся к перемириюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Командование Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщило о подготовке к режиму полного прекращения огня на линии соприкосновения. Этот режим вступает в силу с 27 июля.

- Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии соприкосновения могут происходить различные провокационные действия противника по нарушению перемирия,- сказано в сообщении Объединения в Facebook. - По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции.

За последние шесть лет, что в регионе идут боевые действия, такой режим уже вводили, но соблюдать договоренности удавалось только на некоторое время. Следить за ситуацией и за тем, чтобы информация подавалась объективно, приглашены журналисты из разных стран.

Представители Объединенных сил сообщили, что готовы "к адекватной реакции на любые коварные и провокационные действия".

В 2019 году датой "летнего перемирия" назначили 21 июля, но затишье было временным - украинские военные объясняли огонь ответной реакцией на провокацию, которая якобы была.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки поступило 600 заявок от москвичей на тестирование чат-бота от Мосметро
Мурашко рассказал, какие прививки россиянам стоит сделать к осени
The National Interest: Главным претендентом на пост президента США в 2024 году станет женщина
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Украинские силовики готовятся к полному прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе
Ученые нашли новое объяснение потери обоняния у пациентов с коронавирусом и говорят, что у них хорошие новости
Мурашко рассказал, можно ли отказаться от вакцинации коронавируса
Эффективна даже после 50 стирок: В Португалии изобрели нейтрализующую коронавирус маску
В останках викингов нашли самый древний штамм оспы
В ВОЗ фиксируют второй день подряд рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом
Эрдоган без анонсирования встречи провел переговоры с главой ПНС Ливии Сарраджем
Ученые изобрели прибор для моментального выявления коронавируса
Победе "Зенита" в Кубке России обрадовались в Москве: "Динамо" сыграет в Лиге Европы в сезоне 2020/2021
Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы
Главы Amazon, Apple, Facebook и Google дадут в Конгрессе США показания в рамках антимонопольного расследования
Гол Дзюбы с пенальти принес победу "Зениту" над "Химками" финале Кубка России 1:0
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Три человека погибли в результате крушения самолета на жилой дом в Германии
На Тенерифе упал метеорит
Франция введет штраф в 200 евро за употребление наркотиков
Минтранс Южной Кореи плаирует возобновить авиарейсы в Россию
Первый тайм финала Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 завершился вничью 0:0
В полиции опровергли межэтнический характер драки на Юге столицы
Великобритания примет закон, разрещающий подписывать завещание онлайн
Киберпреступность в России увеличилась в 20 раз за последние 7 лет