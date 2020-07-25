2020-07-25T22:45:13+03:00
В мире

The National Interest: Главным претендентом на пост президента США в 2024 году станет женщина

Александрия Окасио-Кортес уже сейчас заручилась поддержкой рабочего класса благодаря законопроектам, а молодежи - благодаря Instagram
Юлия САЛЬНИКОВА
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Баллотироваться в президенты могут американцы старше 35 лет, а Александии всего 30Баллотироваться в президенты могут американцы старше 35 лет, а Александии всего 30Фото: Instagram.com
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После первого темнокожего президента все ждали, что США возглавит женщина. Но Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла Дональду Трампа. На выборах 2020 года в США тоже в списке основных претендентов на пост главы государства - одни мужчины.

Но ждать американцам первую леди-президента осталось недолго, четыре каких-то года. Уже на выборах в 2024 году главным претендентом станет женщина, Александрия Окасио-Кортес, самая молодая конгрессвумен США, ей 30 лет.

Ее имя первой в списке претендентов назвали в The National Interest.

Рассматривали кандидатов от Демократической партии. Решили что даже если Джо Байден в 2020-м и победит, то баллотироваться на второй срок вряд ли станет - ему уже 77 лет. Все президенты США были моложе.

aocaoc
Александрию Окасио-Кортес назвали главным претендентом на пост президента США в 2024 году
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Александрия набирает популярность у американцев, она автор ряда популярных у рабочего класса законопроектов о здравоохранении и образовании, ее очень любит молодежь, поколение миллениалов.

Политик знает, как вести соцсети, на ее страницу в Instagram подписаны 5,4 миллиона людей. Ко всему, она красивая молодая женщина, что в политике редкость, у нее "простое" прошлое - работала официанткой, она активистка, борется за сохранение планеты, любит фотографироваться с детьми. The Time назвали ее феноменом в политике США.

aocaoc
Окасио-Кортес очень любят американцы
25036 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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