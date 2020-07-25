Мурашко рассказал, какие прививки россиянам стоит сделать к осени

25 Июль 2020 2020-07-25T22:58:11+03:00

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Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам сделать прививки до наступления "сезона простуд". Осенью ожидается подъем уровня заболеваемости гриппа, ОРВИ, ситуация может усугубиться вспышкой коронавируса. Ослабленный простудой организм тяжелее переносит Covid-19. Так что "для спокойствия", можно привиться.

- Вакцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до 5 лет, поэтому можно это делать и сегодня уже,- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".

Вакцины от коронавируса в России пока нет в доступе, препараты находятся на испытаниях. Так, вакцину от Центра Гамалеи уже проверили на добровольцах - ее безопасность доказана.

В правительстве ожидают - до конца 2020 года вакцина появится, а всего в России будет доступно не меньше 2-3 вариантов вакцины. Михаил Мурашко объяснил, что она будет, как и другие вакцины добровольной, человек при согласии подписывает соответствующий документ.

ИСТОЧНИК KP.RU