Мурашко рассказал, какие прививки россиянам стоит сделать к осени
Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам сделать прививки до наступления "сезона простуд". Осенью ожидается подъем уровня заболеваемости гриппа, ОРВИ, ситуация может усугубиться вспышкой коронавируса. Ослабленный простудой организм тяжелее переносит Covid-19. Так что "для спокойствия", можно привиться.
- Вакцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до 5 лет, поэтому можно это делать и сегодня уже,- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Вакцины от коронавируса в России пока нет в доступе, препараты находятся на испытаниях. Так, вакцину от Центра Гамалеи уже проверили на добровольцах - ее безопасность доказана.
В правительстве ожидают - до конца 2020 года вакцина появится, а всего в России будет доступно не меньше 2-3 вариантов вакцины. Михаил Мурашко объяснил, что она будет, как и другие вакцины добровольной, человек при согласии подписывает соответствующий документ.
ИСТОЧНИК KP.RU