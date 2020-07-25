2020-07-25T23:40:09+03:00
Политика

В Совфеде посоветовали Климкину "публично покаяться", а не "рассуждать о Крыме"

Экс-министру иностранных дел Украины стоит признать свои недочеты в политике
Юлия КЕКОВА
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В Совфеде посоветовали Климкину "публично покаяться", а не "рассуждать о Крыме"В Совфеде посоветовали Климкину "публично покаяться", а не "рассуждать о Крыме"Фото: Александр КОЦ
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В Совете федерации отреагировали на слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Ранее он высказывался о Крыме и проблемах России, связанных с полуостровом.

По мнению крымский сенатора Ольга Ковитиди, политику следует публично извиниться за свою работу в прошлом, а не призывать создавать проблемы для РФ.

Также она подчеркнула, что во время руководства украинским внешнеполитическим ведомством Климкину нужно было лучше укреплять его, а не дестабилизировать ситуацию, "упорно роя яму", которая в результате привела к провалу в политическую пропасть режима действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко.

- Климкину необходимо публично покаяться за свои действия, а не делать различные заявления относительно Крыма - субъекта Российской Федерации, - заявила Ковитиди, передает RT.

Напомним, ранее Климкин на своей странице в Facebook предложил "превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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