В Москве умерли 9 пациентов с коронавирусом

25 Июль 2020 2020-07-26T00:08:39+03:00

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За сутки в Москве умерли девять пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 398 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Всего в России с момента распространения инфекции среди населения количество летальных случаев достигло 13 192. Однако пик в РФ по заболеваемости коронавирусом уже пройден, ситуация в стране идет на спад.

Ранее сайт kp.ru писал, как будет проходить в России вакцинация от covid-19. Одобрение вакцины ожидают до конца 2020 года, после чего начнется ее промышленное производство.

По словам главы Миндзрава Михаила Мурашко, процесс вакцинации от вируса в нашей стране будет проходить только на добровольной основе. Также он отметил, что население проявляет большой интерес к сыворотке. Человек подписывает письменное согласие на вакцинацию, если речь идет о несовершеннолетнем пациенте, то подпись в документе ставят его законные представители, родители.

ИСТОЧНИК KP.RU