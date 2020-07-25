Четыре человека погибли при крушении самолета в швейцарских горах
Детали и обстоятелсьтва происшествия выясняют специалисты
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Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета. Авиакатастрофа произошла в горах в швейцарском кантоне Вале в районе вершины Глечершпитц. Об этом сообщает полиция кантона.
- Жертвами ЧП стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет, - сообщается в релизе полиции.
Согласно последним данным, эксперты выясняют все детали и обстоятельства крушения воздушного судна, а также определяют маршрут следования.
ИСТОЧНИК KP.RU