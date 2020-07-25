2020-07-25T23:45:51+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в швейцарских горах

Детали и обстоятелсьтва происшествия выясняют специалисты
Юлия КЕКОВА
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Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета. Авиакатастрофа произошла в горах в швейцарском кантоне Вале в районе вершины Глечершпитц. Об этом сообщает полиция кантона.

- Жертвами ЧП стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет, - сообщается в релизе полиции.

Согласно последним данным, эксперты выясняют все детали и обстоятельства крушения воздушного судна, а также определяют маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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