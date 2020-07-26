Шторм "Гонсало" бушует в Карибском море
Сильные ветры со шквалом возможны по всей южной части Наветренных островов
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Тропический шторм "Гонсало" продолжает активно распространяться в Карибском море.
Как сообщили в национальном центре предупреждения об ураганах (NHC), сильные порывы ветра со шквалом ожидаются по всей территории южной части Наветренных островов.
Отмечается, что речь идет о таких государствах, как Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада.
- Шквалы вплоть до воскресенья будут распространяться на запад в юго-восточной части Карибского моря, - уточнили эксперты центра метеорологии.
ИСТОЧНИК KP.RU