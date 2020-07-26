Шторм "Гонсало" бушует в Карибском море

26 Июль 2020 2020-07-26T00:16:50+03:00

Сильные ветры со шквалом возможны по всей южной части Наветренных островов

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Тропический шторм "Гонсало" продолжает активно распространяться в Карибском море.

Как сообщили в национальном центре предупреждения об ураганах (NHC), сильные порывы ветра со шквалом ожидаются по всей территории южной части Наветренных островов.

Отмечается, что речь идет о таких государствах, как Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада.

- Шквалы вплоть до воскресенья будут распространяться на запад в юго-восточной части Карибского моря, - уточнили эксперты центра метеорологии.

ИСТОЧНИК KP.RU