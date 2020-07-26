2020-07-26T00:35:50+03:00
Общество

Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота

Глава военного ведомства отметил, что ВМФ всегда был и остается гордостью страны [видео]
Юлия КЕКОВА
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, а также научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-Морского Флота.

В своем праздничном приказе глава военного ведомства отметил, что ВМФ всегда был и остается гордостью страны. Также по его мнению российский флот - символ мощи и могущества государства.

Шойгу отметил, что военные моряки во все времена надежно стояли на страже Отечества и с гордостью охраняли его морские рубежи.

- В год празднования 75-летия Великой Победы мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины, - подчеркнул министр, сообщается в профильном телеграм-канале.

В России отмечается День Военно-Морского Флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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