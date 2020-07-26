Дизайн трофея Кубка России по футболу собираются изменить

26 Июль 2020 2020-07-26T01:25:07+03:00

По словам главы РФС, изменения могут произойти после следующего сезона соревнований или через несколько сезонов

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Дизайн трофея Кубка России по футболу могут изменить после следующего сезона соревнований или через несколько сезонов. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Также он напомнил, что по правилам, завоевавший кубок пять раз клуб забирает его на вечное хранение, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU