2020-07-26T03:23:22+03:00
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ

Стоимость услуг возможно увеличится на 10-15 процентов
Юлия КЕКОВА
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВВ России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России в 2020 году могут повыситься цены на домашний интернет и ТВ.

Сообщается, что повышение стоимости тарифов прогнозируется на 10-15%. Решение об изменении "ценника" за обслуживания абонентов было принято провайдерами в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ
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