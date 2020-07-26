26 Июль 2020 2020-07-26T04:11:47+03:00

Уполномоченный по защите семьи просит наказать "административкой" сервисы, на которых есть доступ к этим видео

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Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец заявила, что направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала "Чики".

В своем инстаграм-аккаунте она выложила пост в котором говорится, что сервисы more.tv и youtube, разместившие серии на своих платформах, необходимо наказать.

В качестве причин для обращения в органы омбудсмен отмечает, что в сериале "пропагандируется ЛГБТ и феминизм", а также "много внимания уделено нетрадиционной ориентации", в частности несовершеннолетнего ребенка.

Ко всему этому, по мнению уполномоченного, главные героини фильма работают проститутками, а сам сериал содержит "сцены физического и психологического насилия".

- ОУЗС просит правоохранительные органы привлечь владельцев и администраторов онлайн-сервиса more.tv, предоставляющих свободный доступ к сериалу "Чики", к административной ответственности по ст.ст. 6.17, 6.21 КоАП РФ, - написано в посте, отмечая, что на очереди Бузова.

В комментариях к посту россияне откровенно раскритиковали поступок Баранец и осудили ее за "непонимание жизненного сериала", отмечая, что сюжет на самом деле хороший и смешной.

Напомним, в главных ролях российского сериала режиссера Эдуарда Оганесяна "Чики", вышедшего в июле 2020 года, снялись Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова, Антон Лапенко и другие.

ouzs.ru Российский сериал "Чики" обвинили в "пропаганде ЛГБТ и феминизма"

ИСТОЧНИК KP.RU