26 Июль 2020 2020-07-26T04:40:21+03:00

В Москве за сутки выявили минимум смертей от коронавируса с середины апреля Фото: REUTERS

За последние 24 часа в столице жертвами covid-19 стали девять человек

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За минувшие сутки в Москве выявили минимум смертей от коронавируса с 15 апреля. В этот день в столице было зафиксировано всего семь летальных исходов, а 25 июля - девять. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Как сообщал сайт kp.ru, общее число жертва болезни в городе достигло 4 398 человек. Всего в России с момента распространения инфекции среди населения количество летальных случаев достигло 13 192.

Однако пик по заболеваемости коронавирусом в РФ уже пройден, а ситуация в стране в целом идет на спад. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация от covid-19 в России будет проходить добровольно. Человек подписывает письменное согласие на вакцинацию, если речь идет о несовершеннолетнем пациенте, то подпись в документе ставят его законные представители, родители.

Одобрение вакцины специалисты ожидают до конца 2020 года, после чего начнется ее промышленное производство. Также руководитель ведомства отметил, что население на данный момент проявляет большой интерес к сыворотке.

ИСТОЧНИК KP.RU