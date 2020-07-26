Почему мужчинам нужно плакать, рассказал врач

26 Июль 2020 2020-07-26T04:50:38+03:00

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Мужчины тоже плачут, а делать это не стыдно, а нужно и полезно для здоровья, считает психиатр Евгений Фомин.

По его словам, плач - своеобразный способ "выпустить пар", это эффективное средство борьбы со стрессом, к которому стоит прибегать не только женщинам и детям. об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

- Плакать полезно для нервной системы, слезы - мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы, - объяснил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU