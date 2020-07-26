Постельный вопрос: какие женщины прощают измены и стоит ли это делать, рассказала психолог
Психолог Татьяна Василевская рассказала, какие женщины способны простить измены любимому мужчине.
По словам врача, делить женский пол на типы в этом плане практически бессмысленно, ведь у каждой из них есть общее отношение к изменам как в болезненному предательству.
Василевская считает, что оставаться в отношениях можно даже после измены партнера. Во многом ситуация тут зависит от понятие измены в женском создании. Паре, если она готова с обоих сторон продолжать союз, лучше всего взять паузу, понять, что люди могут ошибаться, и что-то переосмыслить для себя, сообщает "Пятый канал".
- Иногда так бывает, что женщина не уверена в себе настолько, что буквально готова простить любимому измену из-за боли и своей собственной неуверенности, - рассказала психолог.
ИСТОЧНИК KP.RU