Постельный вопрос: какие женщины прощают измены и стоит ли это делать, рассказала психолог

26 Июль 2020 2020-07-26T05:26:16+03:00

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Психолог Татьяна Василевская рассказала, какие женщины способны простить измены любимому мужчине.

По словам врача, делить женский пол на типы в этом плане практически бессмысленно, ведь у каждой из них есть общее отношение к изменам как в болезненному предательству.

Василевская считает, что оставаться в отношениях можно даже после измены партнера. Во многом ситуация тут зависит от понятие измены в женском создании. Паре, если она готова с обоих сторон продолжать союз, лучше всего взять паузу, понять, что люди могут ошибаться, и что-то переосмыслить для себя, сообщает "Пятый канал".

- Иногда так бывает, что женщина не уверена в себе настолько, что буквально готова простить любимому измену из-за боли и своей собственной неуверенности, - рассказала психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU