В Сиэтле задержали 16 человек из-за беспорядков

26 Июль 2020 2020-07-26T06:32:49+03:00

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В крупнейшем городе на северо-западе США в Сиэтле (штат Вашингтон) прошли массовые беспордки.

В результате акций протестов оказались ранены три сотрудника местной полиции, говорится в после в Twitter полицейского управления города. Один из них госпитализирован в больницу.

Демонстранты, по данным сотрудников правоохранительных органов, бросались пиротехникой, камнями и даже бутылками. Полиция в ответ на это задержала не менее 16 человек за нападение на ее сотрудников и отказ подчиняться требованию властей.

Ранее сообщалось, что администрация президента Трампа намерена направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью, а также, возможно, и использовать их для разгона массовых беспорядков.

19 июля в результате столкновений в городе пострадали не менее 12 полицейских. Акции протеста устроили участники движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

ИСТОЧНИК KP.RU