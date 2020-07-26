Названа привычка, повышающая риск сердечного приступа

26 Июль 2020 2020-07-26T06:46:22+03:00

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Группа ученых из крупнейшего центра исследования проблем здоровья в Великобритании Biobank выяснила, какая привычка человека способна повышать риск развития и наступления сердечного приступа.

Согласно исследованию специалистов, увеличивать возможность развития проблем с сердцем может банальный просмотр телевизора, который длится более двух часов в день. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты провели специальный эксперимент. Сообщается, что в нем приняли участие около 500 тысяч добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. В своих анкетах они указывали, сколько времени в день проводят за просмотром ТВ.

Тщательно исследуя результаты учены выяснили, что у тех, кто смотрел телевизор более двух часов в день, риск смерти от инфарктов возрастал на 8%, а летальных исходов по другим причинам - на 5%. Также исследование показало, что всего один час прогулок в сутки сокращал риск смерти на 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU