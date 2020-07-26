Названа привычка, повышающая риск сердечного приступа
Ученые рассказали, как можно убавиться от угрозы
Названа привычка, повышающая риск сердечного приступаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Группа ученых из крупнейшего центра исследования проблем здоровья в Великобритании Biobank выяснила, какая привычка человека способна повышать риск развития и наступления сердечного приступа.
Согласно исследованию специалистов, увеличивать возможность развития проблем с сердцем может банальный просмотр телевизора, который длится более двух часов в день. Об этом сообщает Daily Mail.
ИСТОЧНИК KP.RU