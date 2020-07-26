Названа привычка, повышающая риск сердечного приступа

26 Июль 2020 2020-07-26T06:20:58+03:00

Ученые рассказали, как можно убавиться от угрозы

Изменить размер текста: A A

Группа ученых из крупнейшего центра исследования проблем здоровья в Великобритании Biobank выяснила, какая привычка человека способна повышать риск развития и наступления сердечного приступа.

Согласно исследованию специалистов, увеличивать возможность развития проблем с сердцем может банальный просмотр телевизора, который длится более двух часов в день. Об этом сообщает Daily Mail.

ИСТОЧНИК KP.RU