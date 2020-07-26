26 Июль 2020 2020-07-26T06:56:47+03:00

США заподозрили в сильном давлении на европейских подрядчиков "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщается, что Вашингтон пригрозил"последствиями" в случае дальнейшего сотрудничества с проектом

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Властей США заподозрили в усиленном давление на европейских подрядчиков строительства газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщает германская газета Die Welt со ссылкой на источники, сотрудничающей стороне угрожают "далеко идущими" последствиями в случае продолжения работы с проектом.

Американские чиновники, по данным издания, уже стали проводить с представителями фирм-подрядчиков "Северного потока - 2" из Германии и других стран Европы беседы в формате видеоконференции.

Отмечается, что со стороны США в переговорах уже приняли участие порядка 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Германии призвали страны Евросоюза принять ответные меры на санкции США против проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", который должен пройти по дну Балтийского моря от России до побережья ФРГ.

До этого палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, согласно которому было предусмотрено ужесточение санкций против российских газопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU