США заподозрили в сильном давлении на европейских подрядчиков "Северного потока - 2"
Властей США заподозрили в усиленном давление на европейских подрядчиков строительства газопровода "Северный поток - 2".
Как сообщает германская газета Die Welt со ссылкой на источники, сотрудничающей стороне угрожают "далеко идущими" последствиями в случае продолжения работы с проектом.
Американские чиновники, по данным издания, уже стали проводить с представителями фирм-подрядчиков "Северного потока - 2" из Германии и других стран Европы беседы в формате видеоконференции.
Отмечается, что со стороны США в переговорах уже приняли участие порядка 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU