2020-07-26T06:40:37+03:00
В мире

США заподозрили в сильном давлении на европейских подрядчиков "Северного потока - 2"

Сообщается, что Вашингтон пригрозил"последствиями" в случае дальнейшего сотрудничества с проектом
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Властей США заподозрили в усиленном давление на европейских подрядчиков строительства газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщает германская газета Die Welt со ссылкой на источники, сотрудничающей стороне угрожают "далеко идущими" последствиями в случае продолжения работы с проектом.

Американские чиновники, по данным издания, уже стали проводить с представителями фирм-подрядчиков "Северного потока - 2" из Германии и других стран Европы беседы в формате видеоконференции.

Отмечается, что со стороны США в переговорах уже приняли участие порядка 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США заподозрили в сильном давлении на европейских подрядчиков "Северного потока - 2"
Названа привычка, повышающая риск сердечного приступа
В Сиэтле задержали 16 человек из-за беспорядков
Постельный вопрос: какие женщины прощают измены и стоит ли это делать, рассказала психолог
Почему мужчинам нужно плакать, рассказал врач
В Москве за сутки выявили минимум смертей от коронавируса с середины апреля
Российский сериал "Чики" обвинили в "пропаганде ЛГБТ и феминизма"
В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ
Ким Чен Ын закрыл Кэсон из-за подозрения на коронавирус
Умер Реджис Филбин, первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Главный инфекционист США рассказал, способна ли маска защитить от коронавируса
Дизайн трофея Кубка России по футболу собираются изменить
В КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирус в стране
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота
Шторм "Гонсало" бушует в Карибском море
Четыре человека погибли при крушении самолета в швейцарских горах
В Москве умерли 9 пациентов с коронавирусом
В Совфеде посоветовали Климкину "публично покаяться", а не "рассуждать о Крыме"
За сутки поступило 600 заявок от москвичей на тестирование чат-бота от Мосметро
Мурашко рассказал, какие прививки россиянам стоит сделать к осени
The National Interest: Главным претендентом на пост президента США в 2024 году станет женщина
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Украинские силовики готовятся к полному прекращению огня на линии соприкосновения в Донбассе