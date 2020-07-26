США заподозрили в сильном давлении на европейских подрядчиков "Северного потока - 2"

26 Июль 2020 2020-07-26T06:40:37+03:00

Сообщается, что Вашингтон пригрозил"последствиями" в случае дальнейшего сотрудничества с проектом

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Властей США заподозрили в усиленном давление на европейских подрядчиков строительства газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщает германская газета Die Welt со ссылкой на источники, сотрудничающей стороне угрожают "далеко идущими" последствиями в случае продолжения работы с проектом.

Американские чиновники, по данным издания, уже стали проводить с представителями фирм-подрядчиков "Северного потока - 2" из Германии и других стран Европы беседы в формате видеоконференции.

Отмечается, что со стороны США в переговорах уже приняли участие порядка 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU