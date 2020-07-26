2020-07-26T07:25:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число случаев заболевания коронавирусом превысило 16 миллионов

Умерли 648,4 тысячи человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Первое место по числу заражений занимает США с 4,3 миллиона заболевших коронавирусомПервое место по числу заражений занимает США с 4,3 миллиона заболевших коронавирусомФото: REUTERS
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Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом во всём мире перешло за отметку 16 миллионов человек, следует из данных портала Worldometer.

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в мире заразились COVID-19 уже 16 202 385 человек. Из них выздоровели 9 913 795, а погибли 648,445 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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