Число случаев заболевания коронавирусом превысило 16 миллионов
Умерли 648,4 тысячи человек
Первое место по числу заражений занимает США с 4,3 миллиона заболевших коронавирусомФото: REUTERS
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Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом во всём мире перешло за отметку 16 миллионов человек, следует из данных портала Worldometer.
По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в мире заразились COVID-19 уже 16 202 385 человек. Из них выздоровели 9 913 795, а погибли 648,445 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU