Учёный рассказал о продуктах, сохраняющих молодость кожи

26 Июль 2020 2020-07-26T08:02:25+03:00

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Можно бесконечно применять средства и процедуры для ухода за кожей, однако сохранить её молодой можно только с помощью питания, заявил учёный Эдинбургского университета и автор книги" Докторская кухня" Рупи Ауйла.

Специалист рассказал, что наибольшую помощь в сохранении тела молодым окажут блюда с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена, минералов и продукты, имеющие противовоспалительные свойства.

- Съедая много фруктов и овощей каждый день вы сможете обеспечить себя сразу несколькими химическими веществами, которые устранят избыточное воспаление в организме и сократят повреждения клетки, предотвращая её старение, - передаёт слова учёного издание The Sun.

Доктор Рупи Ауйла также отметил, что недостаток белка приведёт к всплеску гормонов, провоцирующих старение. Также он отметил, что еда, богатая железом, как красное мясо, тоже приводит к более быстрому старению кожи.

- Всё это подтверждает мои принципы здорового питания: много растительной пищи, качественные жиры (орехи и семена), питание пища с большим содержанием клетчатки и побольше свежих продуктов, - добавил учёный.

Ранее сайт KP.ru сообщал о продуктах, которые нарушают процессы регенерации клеток.

ИСТОЧНИК KP.RU