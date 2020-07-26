Умер Джон Саксон, актёр "Кошмара на улице Вязов"

26 Июль 2020 2020-07-26T10:02:02+03:00

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В США в возрасте 83 лет умер актёр Джон Саксон, сообщает The Hollywood Reporter. Издание уточняет, что актёр скончался 25 июля от осложнений при пневмонии.

Джон Саксон сыграл в более чем 200 картинах, среди них "Кошмар на улице Вязов", "Выход Дракона" с Брюсом Ли и "Аппалуза" с Марлоном Брандо.

Кармин Оррико, позже взявший имя "Джон Саксон", родился 5 августа 1936 года в Бруклине и стал третьим ребёнком в семье итальянского художника-мигранта. В старшей школе Кармин

- Бруклин было жёстким местом для взросления, но он научил меня выживать, а если у тебя были амбиции, ты мог научиться и большему, - рассказывал актёр.

Покинув старшие классы Новой Утрехтской Средней Школы, он перешёл в театральную школу. Там его заметил сотрудник модельного агентства, и Джон Саксон стал появляться в журналах в роли модели.

После одной из фотосессий, в которой он предстал в образе "пуэрто-риканского парня", Саксона заметил известный агент по подбору актёров в Голливуде Генри Уилсон.

17-летний актёр подписал контракт с Уилсоном, обучился актёрскому мастерству за полгода и улетел в Голливуд. Там он быстро заключил договор со студией "Юнивёрсал". Там он прошёл ещё полтора года обучения, а затем, в 1955 году, дебютировал в картине Мами Ван Дорен "Running Wild".

ИСТОЧНИК KP.RU