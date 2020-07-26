Причиной пожара в соборе в Нанте оказался поджог

26 Июль 2020 2020-07-26T09:10:16+03:00

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Пожар в готическом Соборе Петра и Павла во французском Нанте оказался поджог, сообщили местные СМИ.

Волонтёр, работавший в храме, признался в преступлении после повторного задержания. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 18 июля около 7:30 утра по местному времени в Нанте на западе Франции загорелась одна из крупнейших готических церквей страны. На месте работали более 100 пожарных, а периметр собора был оцеплен. Жителей города просили не приближаться к месту пожара. В тот же день прокурор заявил о возможном криминальном следе в причинах пожара. На место происшествия приехали премьер-министр Франции и глава МВД.

Также на сайте сообщали, что, по словам профессора Страсбургского университета Тома Сирета, пожар унёс реликвии нескольких столетий истории Нанта, сгорел старинный орган, который был создан Жаком Жирарде в 1620 году, а также были уничтожены витражи восточного фасада, созданные в 1499 году.

- Огонь в эти выходные унес с собой сокровища, которые смогли пережить революцию во Франции и бомбардировки Второй мировой войны. С этим фактом очень трудно смириться, - добавил историк.

Собор был заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году. Восстановление пострадавшего от пожара собора Святых Петра и Павла во французском Нанте займет около трех лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791218" frameborder="0"></iframe> Во французском Нанте тушат пожар в Соборе святых Петра и Павла.

ИСТОЧНИК KP.RU