Самолёт Москва - Улан-Удэ приземлился в Иркутске из-за мужчины, курившего на борту

26 Июль 2020 2020-07-26T09:23:57+03:00

Все расходы, связанные с посадкой на 25 минут, взыщут с нарушителя

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Самолёт Москва - Улан-Удэ авиакомпании "Победа" был вынужден приземлиться в Иркутске из-за закурившего на борту мужчины. "Деструктивного пассажира" передали полиции, сообщает ТАСС.

Лоукостер вынужденно приземлился, поскольку нарушитель на борту создавал угрозу безопасности полёта. Стоянка самолёта составила 25 минут, сообщил представитель компании. Он также добавил, что авиакомпания сожалеет из-за неудобств и потерянного времени пассажиров, однако "безопасность полёта - главный приоритет и любой риск должен быть исключён".

- Все вынужденные расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с дебошира, - также отметил представитель "Победы".

ИСТОЧНИК KP.RU