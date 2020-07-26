2020-07-26T09:23:57+03:00
Общество

Самолёт Москва - Улан-Удэ приземлился в Иркутске из-за мужчины, курившего на борту

Все расходы, связанные с посадкой на 25 минут, взыщут с нарушителя
Ася КУЗНЕЦОВА
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Рейс Москва - Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщикаРейс Москва - Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщикаФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолёт Москва - Улан-Удэ авиакомпании "Победа" был вынужден приземлиться в Иркутске из-за закурившего на борту мужчины. "Деструктивного пассажира" передали полиции, сообщает ТАСС.

Лоукостер вынужденно приземлился, поскольку нарушитель на борту создавал угрозу безопасности полёта. Стоянка самолёта составила 25 минут, сообщил представитель компании. Он также добавил, что авиакомпания сожалеет из-за неудобств и потерянного времени пассажиров, однако "безопасность полёта - главный приоритет и любой риск должен быть исключён".

- Все вынужденные расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с дебошира, - также отметил представитель "Победы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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