Путин прибыл в Санкт-Петербург на Главный парад ВМФ России
Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на Главный парад Военно-морского флота России. Он отправился на катере к парадному строю кораблей в Финском заливе.
В параде в Кронштадте примут участие 15 кораблей и подводных лодок. В том числе патрульный корабль "Василий Быков", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл", корвет "Стойкий", большие десантные корабли "Минск", "Пётр Моргунов", "Королёв" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
После парада в Кронштадте Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.
ИСТОЧНИК KP.RU