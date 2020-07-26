Путин прибыл в Санкт-Петербург на Главный парад ВМФ России

26 Июль 2020 2020-07-26T09:36:01+03:00

Путин прибыл в Санкт-Петербург, где посетит Главный парад ВМФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент на катере отправился к парадному строю кораблей в Финском заливе

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Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на Главный парад Военно-морского флота России. Он отправился на катере к парадному строю кораблей в Финском заливе.

В параде в Кронштадте примут участие 15 кораблей и подводных лодок. В том числе патрульный корабль "Василий Быков", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл", корвет "Стойкий", большие десантные корабли "Минск", "Пётр Моргунов", "Королёв" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

После парада в Кронштадте Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

ИСТОЧНИК KP.RU