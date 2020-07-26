2020-07-26T10:36:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки зафиксировали 5 765 новых заражённых коронавирусом

Умерли 77 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России выявлено 5 765 новых случаев коронавирусаВ России выявлено 5 765 новых случаев коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за сутки выявили 5 765 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране составляет 812 485 человек. Среди новых пациентов у 24,8% не было симптомов коронавируса, а новые заражённые выявлены в 83 регионах России из 85.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (683), Свердловской области (241) и в Ханты-Мансийском административном округе (192).

За сутки выздоровели 3 110 человек, а всего за время эпидемии российские врачи смогли вылечить 600 250 пациентов.

Скончались за минувшие 24 часа 77 человек, а всего жертвами COVID-19 в стране стали 13 269 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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