Профессор МГУ попал в реанимацию с переломом черепа после футбола

26 Июль 2020 2020-07-26T10:51:57+03:00

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В Москве профессор МГУ попал в реанимацию после падения на асфальт, сообщает источник KP.ru.

Скорую вызвал друг и коллега 59-летнего доцента МГУ. Он же рассказал, что мужчина получил травму, когда они играли в футбол на территории университета. В ожидании пасса учёный попятился назад и упал головой на асфальт. До приезда врачей он был в сознании, однако сейчас профессор находится в реанимации.

Врачи диагностировали у него перелом основания черепа.

ИСТОЧНИК KP.RU