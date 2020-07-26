Путин поздравил моряков с Днём ВМФ
Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Военно-морского флота экипажи боевых кораблей, которые примут участие в торжественном параде. Он также обошёл на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
- Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота, - обратился к морякам президент.
В Кронштадте Владимир Путин также встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым.
Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию военно-морского парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU