В Лондоне хотят пересмотреть политику обороны из-за угрозы со стороны России и Ктая в космосе

26 Июль 2020 2020-07-26T11:27:10+03:00

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власятм необходимо пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности государства из-за возможной угрозы, которую могут представлять Россия и Китай.

Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит в свою очередь отметил, что в июле Россия провела испытания противоспутникового оружия в космосе. Также отмечается, что у комического командования Великобритании есть доказательства российских испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU