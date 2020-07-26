В Лондоне хотят пересмотреть политику обороны из-за угрозы со стороны России и Ктая в космосе
Глава британской космической программы обвинил Москву в испытаниях противоспутникового оружия
Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес подчеркнул важность пересмотра внешней политики ВеликобританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власятм необходимо пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности государства из-за возможной угрозы, которую могут представлять Россия и Китай.
Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит в свою очередь отметил, что в июле Россия провела испытания противоспутникового оружия в космосе. Также отмечается, что у комического командования Великобритании есть доказательства российских испытаний.
ИСТОЧНИК KP.RU