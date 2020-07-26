Во время трансляции парада в День ВМФ камера "прошла под кораблём"
Также в День победы камера пролетела через дуло танка [видео]
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Сегодня, 26 июля, в Санкт-Петербурге проходит парад в честь Дня Военно-морского флота. Во время съёмок одна из камер, снимавших технику, "прошла под кораблём".
Напомним, на параде 24 июня, посвящённом 75-летию Победы, камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Парад как демонстрация технологии съемки: Камера «прошла под кораблем».
ИСТОЧНИК KP.RU