В России проводят испытания первой атомной подлодки-носителя аппаратов "Посейдон"
Об этом сообщили в Минобороны
В Минобороны сообщили об испытаниях первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военно-морской флот России и оборонная промышленность проводят испытания первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщили в Министерстве обороны России.
ИСТОЧНИК KP.RU