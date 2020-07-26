2020-07-26T12:18:16+03:00
Политика

В России проводят испытания первой атомной подлодки-носителя аппаратов "Посейдон"

Об этом сообщили в Минобороны
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Минобороны сообщили об испытаниях первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон"В Минобороны сообщили об испытаниях первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военно-морской флот России и оборонная промышленность проводят испытания первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщили в Министерстве обороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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