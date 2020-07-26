В ДНР заявили о бессрочном прекращении огня
Контактная группа согласовала меры по обеспечению перемирия в Донбассе с 27 июля
Силы ДНР получили приказ о полном прекращении огняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ДНР и ЛНР сообщили, что переходят к полному бессрочному прекращению огня в Донбассе с 27 июля. Личный состав Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики получил изданный приказ. Об этом сообщил начальник ведомства Денис Синенков.
В среду, 22 июля, контактная группа дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе, которые включают в себя запрет на наступательные и диверсионные действия, а также на ведение огня и размещение вооружения в населённых пунктах.
ИСТОЧНИК KP.RU