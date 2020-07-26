В Сирии прошёл парад в День ВМФ России

26 Июль 2020 2020-07-26T14:02:07+03:00

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В День Военно-Морского Флота России в сирийском порту Тартус прошёл парад военных кораблей и судов, которые входят в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В параде приняли участие современные боевые корабли ВМФ, суда вспомогательного флота и противодиверсионные катера типа.

Парад в Сирии начался с обхода парадного строя кораблей ВМФ России. Все суда были украшены сигнальными праздничными флагами. Парад принял командующий группировкой войск Вооруженных Сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, а также командующий парадом капитан 1 ранга Сергей Тронев.

Всего в параде в честь Дня ВМФ приняли участие 9 боевых кораблей, катеров и судов, 14 летательных аппаратов ВКС и два ракетных катера ВМС Сирии.

В России парад проходит в Санкт-Петербурге и семи других городах. Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Военно-морского флота экипажи боевых кораблей, которые примут участие в торжественном параде. Он также обошёл на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию военно-морского парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792680" frameborder="0"></iframe> В сирийском Тартусе состоялся парад кораблей из состава соединения ВМФ России в Средиземном море.

ИСТОЧНИК KP.RU