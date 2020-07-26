2020-07-26T14:20:20+03:00
Политика

Михаил Дегтярёв: Не нужно демонизировать народ Хабаровска

Врио главы Хабаровского края рассказал о своей поездке по региону в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде"
Александр ГАМОВАся КУЗНЕЦОВА
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Дегтярёв рассказал о своей рабочей поездке по Хабаровскому краюДегтярёв рассказал о своей рабочей поездке по Хабаровскому краюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал в интервью обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову не демонизировать хабаровчан на фоне митингов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.

- Я хочу обратиться ко всем политическим комментаторам, политологам, участникам всяких ток-шоу. Не надо демонизировать народ Хабаровского края. Здесь живут трудолюбивые и замечательные люди, - поделился Михаил Дегтярёв.

В интервью Дегтярёв напомнил, что он член ЛДПР и однопартиец Фургала и добавил, что желает ему удачи в суде, а партия и лично Владимир Жириновский окажут поддержку в суде.

Полный текст интервью опубликован на сайте KP.ru.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв выступил за открытый суд над Сергеем Фургалом и считает справедливым провести его в Хабаровске.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил Михаилу Дегтярёву временно возглавить Хабаровский край после того, как отправил в отставку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Его задержали 9 июля и обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004 - 2005 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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