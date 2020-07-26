2020-07-26T15:06:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, чем отличается грипп от коронавируса

Специалист отметил, что резкое повышение температуры и слабость чаще всего означают, что пациент не заражён COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппаВ Депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппаФото: REUTERS
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Коронавирус, его симптомы и характерное течение до сих пор не изучены, однако есть признаки, по которым можно отличить COVID-19 от гриппа, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач отметил, что резкое повышение температуры до 40 градусов, ломота и слабость чаще всего означают заражение гриппом. Однако потеря обоняния и вкуса почти всегда указывают на заражение коронавирусом. При этом у многих пациентов COVID-19 протекает бессимптомно, добавил Тяжельников в эфире радио "Говорит Москва".

- Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена, - отметил Тяжельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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