Врач рассказал, чем отличается грипп от коронавируса

26 Июль 2020 2020-07-26T15:06:41+03:00

Специалист отметил, что резкое повышение температуры и слабость чаще всего означают, что пациент не заражён COVID-19

Изменить размер текста: A A

Коронавирус, его симптомы и характерное течение до сих пор не изучены, однако есть признаки, по которым можно отличить COVID-19 от гриппа, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач отметил, что резкое повышение температуры до 40 градусов, ломота и слабость чаще всего означают заражение гриппом. Однако потеря обоняния и вкуса почти всегда указывают на заражение коронавирусом. При этом у многих пациентов COVID-19 протекает бессимптомно, добавил Тяжельников в эфире радио "Говорит Москва".

- Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена, - отметил Тяжельников.

ИСТОЧНИК KP.RU