2020-07-26T15:09:21+03:00
Политика

"Ещё один шаг примирения на этой многострадальной земле": Папа Римский приветствовал соглашение по Донбассу

Огонь на линии разграничения стороны прекращают 27 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Папа Римский приветствовал соглашение по ДонбассуПапа Римский приветствовал соглашение по ДонбассуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Папа Римский Франциск приветствовал принятие допмер и соглашение контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

- С удовлетворением узнал о достижении соглашения в Донбассе, еще одном шаге во имя примирения на этой многострадальной земле, - сказал понтифик во время ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Сайт KP.ru сообщил ранее, что 22 июля, контактная группа приняла дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Режим полного бессрочного прекращения огня вступает в силу с 27 июля. Принятые меры включают в себя запрет на наступательные и диверсионные действия, а также на ведение огня и размещение вооружения в населённых пунктах.

На сайте также писали, что президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Италии и заехал в Ватикан, где удостоился аудиенции у Папы Римского Франциска и попросил помощи в установлении мира на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неравнодушный москвич остановил движение на дороге ради спасения утят
Путин встретился с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ
Интернет-омбудсмен назвал рост цен на интернет неизбежным и объяснил, чем он вызван
ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме: погибли не менее 14 человек
Умерла Нина Андреева, автор знаменитого антиперестроечного манифеста
"Ещё один шаг примирения на этой многострадальной земле": Папа Римский приветствовал соглашение по Донбассу
Врач рассказал, чем отличается грипп от коронавируса
Михаил Дегтярёв: Не нужно демонизировать народ Хабаровска
В Сирии прошёл парад в День ВМФ России
В США самолёт с шестью людьми на борту рухнул на жилой дом
В ДНР заявили о бессрочном прекращении огня
В России проводят испытания первой атомной подлодки-носителя аппаратов "Посейдон"
Во время трансляции парада в День ВМФ камера "прошла под кораблём"