2020-07-26T14:55:19+03:00
Общество

Умерла Нина Андреева, автор знаменитого антиперестроечного манифеста

Нина Андреева умерла в возрасте 81 года после тяжёлой болезни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Нина Андреева, автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами", умерла 24 июля на 82-м году жизни после тяжёлой болезни. Фото: Иван Куртов и Сергей Смольский/ТАССНина Андреева, автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами", умерла 24 июля на 82-м году жизни после тяжёлой болезни. Фото: Иван Куртов и Сергей Смольский/ТАСС
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Нина Андреева, автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами", умерла 24 июля на 82-м году жизни после тяжёлой болезни. Об этом сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

- Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, - сказано в заявлении партии на сайте.

13 марта 1988 года в "Советской России" опубликовали письмо Андреевой, где она выражала опасения перед политикой перестройки. Газета "Правда" тогда назвала это письмо "манифестом антиперестроечных сил".

ИСТОЧНИК KP.RU

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