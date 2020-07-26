Умерла Нина Андреева, автор знаменитого антиперестроечного манифеста
Нина Андреева, автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами", умерла 24 июля на 82-м году жизни после тяжёлой болезни. Об этом сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
- Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, - сказано в заявлении партии на сайте.
13 марта 1988 года в "Советской России" опубликовали письмо Андреевой, где она выражала опасения перед политикой перестройки. Газета "Правда" тогда назвала это письмо "манифестом антиперестроечных сил".
ИСТОЧНИК KP.RU