Умерла Нина Андреева, автор знаменитого антиперестроечного манифеста

26 Июль 2020 2020-07-26T15:12:56+03:00

Нина Андреева, автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами", умерла 24 июля на 82-м году жизни после тяжёлой болезни. Фото: Иван Куртов и Сергей Смольский/ТАСС

Нина Андреева умерла в возрасте 81 года после тяжёлой болезни

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В Санкт-Петербурге 24 июля на 82-м году жизни умерла Нина Андреева, автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами". Об этом сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

- Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, - сказано в заявлении партии на сайте.

13 марта 1988 года в "Советской России" опубликовали письмо Андреевой, где она выражала опасения перед политикой перестройки. Газета "Правда" тогда назвала это письмо "манифестом антиперестроечных сил". Лидер Всесоюзной коммунистической партии большевиков тяжело болела.

Её статью называли "манифестом антиперестроечных сил". Она спровоцировала широкое обсуждения и критику в адрес Андреевой, которая позже была вынуждена покинуть Ленинградский технологический институт, где она преподавала.

ИСТОЧНИК KP.RU