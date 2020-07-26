Интернет-омбудсмен назвал рост цен на интернет неизбежным и объяснил, чем он вызван

26 Июль 2020 2020-07-26T15:25:19+03:00

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что рост цен на услуги домашнего интернета неизбежны и объяснил, какими факторами он вызван.

Специалист напомнил, что среди факторов, формирующих тарифы на интернет, важную роль занимает курс рубля, поскольку вся инфраструктура строится на импортном оборудовании.

- Цена в рублях оборудования и самой Сети для операторов повышается. Повышается себестоимость услуг, - рассказал Мариничев в беседе с "360".

Также на цены повлияло принятие нескольких антитеррористических законов и пандемия коронавируса в России.

Омбудсмен отметил, что за время режима самоизоляции люди стали гораздо больше времени проводить в интернете и предположил, что в обмен на повышение стоимости своих услуг многие провайдеры могут предложить и повышение скорости соединения.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России в 2020 году могут на 10-15% повыситься тарифы на домашний интернет и телевидение. Отмечается, что возможные изменения скорее всего затронут только некоторые архивные тарифные планы. Таким образом оператор намерен побудить пользователей переходить на новые тарифные предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU