Неравнодушный москвич остановил движение на дороге ради спасения утят
Москвич перекрыл движение, чтобы спасти утку и утят, которые случайно выбежали на дорогу. Забавный случай опубликовали в социальной сети.
На кадрах можно увидеть, как пернатые пытаются перейти через дорогу с оживленным движением автотранспорта, и вышли на проезжую часть. Один из автомобилистов заметил утиную семью, быстро выбежал из машины и перекрыл движение. На ролике видно, что мужчина остановил автобус, и проводил уток и утят до тротуара.
Москвич остановил движение на дороге, чтобы спасти утят.
Причем это далеко не первый случай такой спасательной операции. В прошлом году в Красноярске прохожий перекрыл магистраль, чтобы перевести через нее утку с утятами. Спасателем оказался бывший депутат Геннадий Торгунаков. Очевидцы сами вышли на дорогу, знаками попросили машины притормозить, и проводили семейку на другую сторону дороги.
В апреле этого года жители Химок вызвали альпиниста, чтобы спасти утку. Птица застряла на узком балконе четвёртого этажа, не могла взлететь и беспомощно билась о стёкла.
ИСТОЧНИК KP.RU