Неравнодушный москвич остановил движение на дороге ради спасения утят

26 Июль 2020 2020-07-26T15:48:12+03:00

Один из автомобилистов заметил утиную семью, быстро выбежал из машины и остановил приближающийся автобус [видео]

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Москвич перекрыл движение, чтобы спасти утку и утят, которые случайно выбежали на дорогу. Забавный случай опубликовали в социальной сети.

На кадрах можно увидеть, как пернатые пытаются перейти через дорогу с оживленным движением автотранспорта, и вышли на проезжую часть. Один из автомобилистов заметил утиную семью, быстро выбежал из машины и перекрыл движение. На ролике видно, что мужчина остановил автобус, и проводил уток и утят до тротуара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792655" frameborder="0"></iframe> Москвич остановил движение на дороге, чтобы спасти утят.

Причем это далеко не первый случай такой спасательной операции. В прошлом году в Красноярске прохожий перекрыл магистраль, чтобы перевести через нее утку с утятами. Спасателем оказался бывший депутат Геннадий Торгунаков. Очевидцы сами вышли на дорогу, знаками попросили машины притормозить, и проводили семейку на другую сторону дороги.

В апреле этого года жители Химок вызвали альпиниста, чтобы спасти утку. Птица застряла на узком балконе четвёртого этажа, не могла взлететь и беспомощно билась о стёкла.

ИСТОЧНИК KP.RU