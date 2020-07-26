В Telegram появились видеозвонки для пользователей iOS

26 Июль 2020 2020-07-26T17:27:02+03:00

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В Мессенджере Telegram появилась долгожданная функция видеозвонков, доступная пока только для iOS.

Как уточняет издание «Код Дурова», новая функция будет действовать, но воспользоваться ей можно уже сейчас. Для этого приложение нужно обновить при помощи App Store.

В новой версии мессенджера нужно 10 раз нажать на значок настроек, где необходимо открыть Debug-меню, в котором активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого зайти в свой профиль, «потянуть аватарку» и воспользоваться новой функцией видеозвонков.

Однако для того, чтобы дозвониться по видеосвязи собеседник должен проделать такие же действия.

Накануне основатель соцсети Павел Дуров сообщил, что Telegram вошел в топ-10 самых загружаемых и часто используемых приложений в мире. В рейтинге мессенджер занял восьмое место

Напомним, в России Telegram был заблокирован с 2018 года из-за того, что руководители мессенджера отказались выполнить требования российского законодательства и предоставить ФСБ ключи дешифровки данных.

В июне этого года Роскомнадзор сообщил об официальной разблокировке приложения. Решение объяснили тем, что администрация соцсети эффективно борется с терроризмом и экстремизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU