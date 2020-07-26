2020-07-26T16:32:49+03:00
В мире

Протесты в Израиле: тысячи митингующих требуют отставки Нетаньяху

Демонстрантов разгоняют дубинками и водометами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Протесты в Израиле: тысячи митингующих требуют отставки НетаньяхуПротесты в Израиле: тысячи митингующих требуют отставки НетаньяхуФото: REUTERS
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В Израиле прошли очередные многотысячные демонстрации с требованиями отставки израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По подсчетам полиции в акции, прошедшей накануне вечером в Иерусалиме, приняли участие 5 тысяч человек. Кроме того, тысячи человек вышли на улицы Тель-Авива. Полиция разгоняла демонстрантов дубинками и водометами

Протесты в Израиле продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Граждане недовольны правительственными мерами борьбы с новой вспышкой коронавирусной инфекцией в стране. Нетаньяху обвиняют в том, что кабмин не справляется с эпидемией и не сдержал вторую волну заболевания, а также не просчитал последствия для экономики страны.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, протестующие недовольны заморозкой судебного процесса против главы кабмина. Антикоррупционные разбирательства должны были начаться еще весной, но из-за пандемии их откладывали уже несколько раз.

Напомним, 5 июля Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле из-за «сильной атаки коронавируса», и сообщил о необходимости принять дополнительные ограничительные меры. На следующий день в стране снова закрыли бары и спортзалы.

На данный момент в Израиле с населением 9 187 000 выявлено 60 678 случаев заболевания коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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