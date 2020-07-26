2020-07-26T17:21:40+03:00
Происшествия

Три жилых дома в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

На месте работают кинологи и сотрудники полиции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Три жилых дома в Москве эвакуировали из-за угрозы взрываТри жилых дома в Москве эвакуировали из-за угрозы взрываФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Левобережном микрорайоне московских Химках эвакуировали три жилых дома из-за угрозы взрыва. В анонимном сообщении говорилось, что взрывное устройство заложено в домах под номерами 7, 9 и 15 на Зеленой улице.

На место выехали кинологи и сотрудники правоохранительных органов. Как передает 360 вызов оказался ложным. Всех жителей запустили обратно в квартиры. Министерство внутренних дел проверяет информацию о случившемся.

Напомним, 17 июля неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке. Воздушную гавань проверили кинологи, сообщение оказалось ложным.

Массовая волна «минирования» в России началась в середине 2019 года. Сообщения об угрозах взрыва поступали в адрес зданий судов, детских садов, школ, аэропортов и самолетов. Несколько раз после угроз о бомбах на борту самолетов, рейсы приходилось экстренно возвращать в аэропорт вылета. Кроме того, в Москве сообщали о минировании всех станций метро. Все «минирования» оказались ложными

ИСТОЧНИК KP.RU

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