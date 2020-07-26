У автомойки в Харькове взорвалась ручная граната

26 Июль 2020 2020-07-26T17:15:37+03:00

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В ночь на воскресенье, 26 июля, у автомойки в Харькове на улице Глебовская, взорвалась ручная граната РГД-5. результате происшествия в помещении разбиты окна поврежден фасад и перед зданием в земельном участке образовалась яма. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Киевском районе Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал», - говорится в сообщении пресс-службы

Как заявляет Киевское управление полиции Главного управления Нацполиции Харьковской области, сообщение о взрыве в полицию пришло от владельца автомойки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 июля, взрыв прогремел на станции метро в Киеве. В результате пострадал один человек. Неизвестное устройство взорвалось в мусорном ведре у входа на станцию. Через несколько дней, 21 июля, в Луцке на западе Украины Максим Кривош захватил в заложники 13 пассажиров автобуса, угрожал взорвать автобус при штурме, а также заявил о бомбе в другом людном месте. Буквально через два дня в украинской Полтаве мужчина во время задержания взял в заложники полицейского и угрожает подорвать гранату.

ИСТОЧНИК KP.RU