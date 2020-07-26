«Больше никогда этого не сделаю»: Двойник Элвиса Пресли побил мировой рекорд, исполняя песни кумира 50 часов подряд

26 Июль 2020 2020-07-26T17:52:23+03:00

Кьелл Элвис направит полученные с помощью своего шоу деньги на строительство детской больницы для беженцев в Мьянме [видео]

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Норвежский двойник Элвиса Пресли, выступающий под псевдонимом Кьелл Элвис, решил обойти своего кумира, и в минувшую субботу, 25 июля, ему удалось установить новый мировой рекорд по исполнению песен Элвиса Пресли в течение 50 часов.

В пабе в центре Осло 52-летний Кьелл Хеннинг Бьорнстад пел песни своего 50 минут и 50 секунд. В паспорте рекорда сказано, что предшественник норвежца, немец Томас Гетье пел 43 часа 11 минут., и 11 секунд.

«Я больше никогда этого не сделаю», - сказал Кьелл Элвис после того, как установил рекорд Гиннесса.

Как писал сайт kp.ru, Бьернстад начал петь утром в четверг, 23 июля. Норвежский музыкант вел онлайн трансляцию, чтобы доказать всем, и в первую очередь представителям Книги рекордов Гиннесса, что он действительно двое суток исполняет песни Пресли без отрыва.

Диетолог и врач наблюдали за певцом, которой регулярно подавали горячую воду с медом и лимоном. Кьеллу было сказано, чтобы он не пил кофе, а заменил его фруктовым коктейлем и энергетические батончики, чтобы поддержать свой голос.

Бьернстаду было позволено делать пятиминутный перерыв каждый час. Кроме того, ему разрешалось откладывать перерывы на более длительную паузу.

Во время одного из своих перерывов Бьорнстад сказал, что легендарный Пресли, умерший в 1977 году в возрасте 41 года, скончался «слишком рано».

Как сообщил рекордсмен, собранные с помощью этого шоу деньги он направит на строительство детской больницы для беженцев в Мьянме. Певец и раньше помогал беженцам, например, принимал участие в создании двух деревень в Мьянме на 20 домов для этой категории людей. В деревне поселись семьи с 200 детьми.

kjellelvisofficial Кьелл Элвис пел 50 часов подряд песни Элвиса Пресли.

ИСТОЧНИК KP.RU