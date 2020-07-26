2020-07-26T18:29:01+03:00
Политика

Путин обсудил с Зеленским урегулирование кризиса на востоке Украины

Российский лидер заявил, что постановление Рады о местных выборах ставит под угрозу перспективы урегулирования в Донбассе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Об этом сообщили в Кремле.

Как сообщает офис президента Украины, главы государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита в декабре прошлого года. Президенты приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе.

В офисе украинского лидера также заявили, что в ходе телефонного разговора Путин и Зеленский обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемых лиц. Кроме того, рассмотрели вопрос о законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

В Кремле заявили, что Путин заявил Зеленскому, что постановление Рады о местных выборах ставит под угрозу перспективы урегулирования в Донбассе. Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новое постановление можно трактовать как фактический выход из Минских соглашений

Российский лидер особо подчеркнул, что ещё раз озвученная в ходе телефонного разговора позиция украинского лидера о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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